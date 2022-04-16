Kızılay'dan dev iftar - Son Dakika
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Kızılay'dan dev iftar

16.04.2022 20:56
Kızılay'dan dev iftar

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi aileler için sokak iftarı etkinliği düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi aileler için sokak iftarı etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi ve Ünye Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, Saraçlı Mahallesi'nde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği dağıtıldı. Yaklaşık bin kişilik dağıtımı gerçekleştirilen iftar yemeğinde Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ve Ünye Kızılay Şube Başkanı Halit Özdemir vatandaşlarla ilgilenerek yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

"Ramazan bizim en faal olduğumuz aydır"

İftar programı nedeniyle özelikle Ramazan ayını yoğun geçirdiklerini söyleyen Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, "Ramazan bildiğiniz gibi paylaşmak ve berekettir. Biz Türk Kızılay olarak Ordu'muzun tüm ilçelerinde teşkilatlarımızla birlikte her Ramazan olduğu gibi bu yıl da doludizgin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı bizim için en faal olduğumuz aylardan bir tanesidir. Biz bu iftar faaliyetlerimizi 19 ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Her gün farklı bir ilçede bin kişilik iftar yemeğimizi o ilçenin vatandaşları ile birlikte paylaşıyoruz" dedi.

"Kızılay'ın değmediği hiçbir el yok"

Kızılay'ın küresel anlamda değmediği hiçbir elin olmadığını söyleyen Ünye Kızılay Şube Başkanı Halit Özdemir ise, "Kızılay, dışarıdan bakıldığı gibi değilmiş. Küresel ölçekli çok büyük bir insani yardım ağının Türkiye'deki ve Ünye'deki temsilciliğini taşıyoruz. Gördüm ki Kızılay'ın faaliyetleri yemek yedirmek ve ikram etmekle bitmiyormuş, Kızılay'ın rahmet ve merhamet elinin değmediği hiçbir nokta yokmuş" diye konuştu. - ORDU

Kızılay'dan dev iftar
Kızılay'dan dev iftar
Kızılay'dan dev iftar
Kızılay'dan dev iftar

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Kızılay, İftar, Türk, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay'dan dev iftar - Son Dakika


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