Kızılay'dan giyim yardımı - Son Dakika
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Kızılay'dan giyim yardımı

19.03.2022 10:59
Kızılay'dan giyim yardımı

MUŞ (İHA) – Kızılay Varto Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyim yardımı yapıldı.

MUŞ (İHA) – Kızılay Varto Şube Başkanlığı tarafından Ramazan ayı öncesi maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyim yardımı yapıldı.

İlçeye bağlı 99 köy ve 50 mezraya ulaşan Kızılay ekipleri, ihtiyaç sahiplerini Ramazan ayı öncesi sevindirdi. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Muş'un Varto ilçesine gönderilen giyim kolileri, 200 haneye tek tek ulaşılarak teslim edildi. Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Varto'nun 99 köyü ve 50 mezrasında maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere giyim kolilerini teslim ettik. Zaman zaman 2 bin rakımlı karlı dağları bile aşmak zorunda kaldık. Ramazan ayı yaklaşık ve 150 aileye ise gıda yardımı dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Aşağı Alagöz köyünde ikamet eden Hanifi Apak (50) adlı vatandaş ise yapılan yardımdan dolayı Kızılay görevlilerine teşekkür ederek, "Bize yardımda bulunan herkesten Allah razı olsun. İlçe başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Eşinin vefat etmesi nedeniyle Kültür Mahallesi'nde tek başına yaşayan Hatun Han adlı kadın da, Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kızılay'dan giyim yardımı
Kızılay'dan giyim yardımı
Kızılay'dan giyim yardımı
Kızılay'dan giyim yardımı
Kızılay'dan giyim yardımı
Kızılay'dan giyim yardımı

YORUMLAR
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Ramazan, Kızılay, Varto, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kızılay'dan giyim yardımı - Son Dakika


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