Kızıldeniz bölgesindeki güvenlik endişeleri deniz ticaretini etkiliyor

Kızıldeniz bölgesindeki artan güvenlik endişeleri, deniz ticaretini ciddi şekilde etkilediğini belirten lojistik şirketi Genel Müdürü Onur Tekin, şirketleri çeşitli stratejik önlemler almaya ve tedarik zincirlerini bu gerçeklere adapte etmeye yönlendirdiğini söyledi.

Kızıldeniz bölgesindeki artan güvenlik endişeleri, deniz ticaretini ciddi şekilde etkilediğini, şirketleri gemi rotalarındaki değişiklikler, yol uzunlukları ve maliyet artışları hususunda zorladığını belirten Asset Lojistik Genel Müdürü Onur Tekin, şirketleri çeşitli stratejik önlemler almaya ve tedarik zincirlerini bu yeni gerçeklere adapte etmeye yönlendirdiğini söyledi. Şirketlerin acil önlem planı yapması gerektiğini ifade eden Tekin, "Şirketler, tek bir tedarik yoluna bağımlılıklarını azaltmak gayesiyle çeşitli tedarik kaynaklarına yöneliyor. Alternatif rotaların değerlendirilmesi ve güvenlik risklerinin minimize edilmesi öncelikli hale geliyor. İyileştirilmiş stok yönetimi, ani talep değişikliklerine karşı direnci artırabilir. Güncel talep tahminleri, tedarik zincirindeki aksamaların etkilerini hafifletebilir" dedi.

"Transit süreleri çok daha makul bir seviyeye getirdik"

Lojistik süreçlerin optimize edilmesi hakkında konuşan Tekin, "Özellikle Uzakdoğu limanlarından ülkemize gelen konteynerlerin bu krizden en çok etkilenen bölümü olduğunu düşünürsek yakın coğrafyamızda oluşturduğumuz alternatif aktarma merkezleriyle transit süreleri çok daha makul bir seviyeye getirdik. Sektöre özgü uzmanlardan danışmanlık almak, şirketlere özel çözümler geliştirmelerinde yardımcı olabilir. Küresel tedarik zinciri yönetimi hususunda uzmanlaşmış profesyoneller, şirketlere rehberlik edebilir" diye konuştu. - İSTANBUL