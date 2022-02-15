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KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor

15.02.2022 10:12
KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor

MEK'te 3671 kişiye bilgisayar kullanımında F klavye eğitimi verildi.

KO-MEK'te 3671 kişiye bilgisayar kullanımında F klavye eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), F klavye kullanımı eğitimleri de vererek kursiyerlerini geleceğe hazırlıyor. Toplamda 718 bin 914 kursiyere eğitim veren KO-MEK, F klavye kullanımında 3671 kursiyere ücretsiz eğitim vererek, bu alanda eğitim almak isteyen özellikle üniversite öğrencileri ve kamu kurumlarında çalışacaklara destek sunuyor.

Yapılan simülasyonlara göre F klavyede yazı yazmak Q klavyedekinden yüzde 11 daha kısa sürüyor. İngilizce metinler F klavyede daha hızlı yazılıyor. Bu özellikleri nedeniyle F klavye, Türkçe metinleri yazarken hız, verimlilik, dikkat, zamanı iyi kullanma, az yorulma, el ve beyin uyumu gibi çeşitli yararlar sağlıyor. - KOCAELİ

KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor
KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor - Son Dakika


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