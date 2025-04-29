Kocadere şehitleri anıldı - Son Dakika
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Kocadere şehitleri anıldı

Kocadere şehitleri anıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan işgal kuvvetleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit düzenlenen törenle anıldı.

29.04.2025 14:35  Güncelleme: 14:39
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinin Kocadere köyünde 29 Nisan 1921 tarihinde Yunan işgal kuvvetleri, Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 şehit düzenlenen törenle anıldı.

Kocadere şehitlerini anma programı, Kocadere İlkokulu önündeki yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Kocadere Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törende şehitliğe karanfiller bırakılırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ise İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk şehitler için dua okudu. Programda ardından konuşma yapan Kocadere Köyü Muhtarı Volkan Varol ise 104 yıl önce yaşanan vahşetle ilgili şunları kaydetti:

"1920 yılının nisan ayında üç gün boyunca Şenköy ve Kocadere'de yaşayan Müslüman halka Yunan işgal kuvvetlerinin önderliğinde Rum ve Ermeni çetelerince soykırım yapılmıştır. O yıllarda milli mücadele başlatılmış, eli silah tutan herkes cephelere koşmuştur. Köylerde kadın, çocuk ve yaşlılar kalmıştır. Şenköy ve Kocadere halkından 830 masum insanımız vahşice katledilmiştir. Bir kısmı İstanbul'a gönderilmek vaadiyle Şenköy Engere'deki Rum köyüne götürülmüş, sandallara bindirilmiş, kurşuna dizilmiş, sandallar batırılmış, denizde boğularak ve türlü işkenceler yapılarak katledilmiştir. Bir kısmı Kocadere'de şu an bulunduğumuz yerde Bekir onbaşının 2 katlı evine doldurulmuş, üzerlerine gaz dökülüp, ateşe verilmiş, diri diri yakılmıştır. Kaçmaya çalışanlara türlü işkenceler uygulanmış bebekler süngülerin ucuna takılıp cansız bedenleri gezdirilmiş, hatta ufak bir çocuğun ağzından ve burnundan gaz döküp yaktıkları ve bu işkenceleri yaparken kahkaha atıp dans ettikleri görgü tanıklarınca nesilden nesile aktarılmıştır. Burada yaşana bir cephe savaşı değildir. Savunmasız masum insanlara yapılan insanlık dışı bir vahşettir, açıkça soykırımdır".

Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak ise yaşanan soykırımı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, "Bugün burada insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen, Kocadere katliamına şehit düşen 830 vatandaşımızı rahmetle, minnetle ve büyük bir hüzünle anmak için toplandık. Takvimler nisan 1921'i gösterdiğinde Kocadere köyünde eşi benzeri görüşmemiş bir vahşet yaşandı. Ordularımızdan kaçan korkak Yunan milisleri silahsız, savunmasız çoğu kadın ve çocuk olan vatandaşlarımızı yakarak, boğarak ve zülüm ederek canice katledip şehit etmişlerdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Program köy meydanında Mehter Takımı konseriyle devam etti. Sonrasında ise katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Öte yandan, şehitler için Kocadere Merkez Camii'nde mevlit okutuldu.

Törene, Vali Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, Koru Belediye Başkan Kamil Yaman, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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