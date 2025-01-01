Koçarlı Belediye Başkanı\'ndan Üç Aylar Mesajı

Yerel

Üç ayların başlamasıyla birlik ve beraberliğe dikkat çeken Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı; "Bu mübarek zaman dilimi, manevi hayatımızı güçlendirmek ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek için önemli bir fırsattır" dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Arıcı mesajında rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan mübarek üç aylara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek zaman dilimi, manevi hayatımızı güçlendirmek ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek için önemli bir fırsattır. Bu mübarek günlerde, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışmayı ön planda tutmalıyız" dedi.

Başkan Arıcı ayrıca mesajının devamında "Tüm hemşehrilerimizin üç aylarını tebrik eder, bu mübarek günlerin barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN