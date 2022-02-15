Koçarlı, boğa güreşine hazırlanıyor - Son Dakika

Koçarlı Belediyesi tarafından bu yıl Koçarlı'da ilk kez düzenlenecek olan "Boğa Güreşi Folklorik Festivali" 20 Mart 2022 tarihinde yapılacak. Koçarlı Yeniköy Mahallesi festival alanında gerçekleşecek olan Boğa güreşi ayrıca 2022 yılının ilk güreşi olacak.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 100 boğanın katılacağı festival, yılın ilk güreşi olması dolayısıyla güreşe hasret kalan güreş severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenirken, her yıl düzenlediği deve güreşi festivali ile adından söz ettiren Koçarlı Belediyesi, aralık ayında gerçekleşen deve güreşinin ardından Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile Boğa Güreşi Folklorik Festivaline ev sahipliği yapacak.

Aydın'ın en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan geleneksel boğa güreşlerinin bu yıl Koçarlı'da ilk kez gerçekleşeceğini ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Yeniköy Mahallemizde yaptığımız festival alanımızda bu yıl boğa güreşi folklorik festivali düzenleme kararı aldık. 2022 yılı takvimi ile yılın ilk güreşini Koçarlı'da gerçekleştireceğiz. Düzenlenecek olan Boğa Güreşi Folklorik Festivali ayrıca ilçe tarihinin ilk boğa güreşi festivali olma özelliği taşıyor. Festivalimize Ege, Marmara bölgesi başta olmak üzere Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden 100 boğa katılacak. Boğalar Kaymakamlık Kupası, Belediye Başkanlığı Kupası, olmak üzere farklı kategorilerde mücadele edecekler. Tüm boğa güreşi severleri 20 Mart tarihinde Yeniköy arenamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın talimatı ile Boğacılar Derneği Başkanı Abdurrahman Karazor, Koçarlı Boğacılar Tertip Komitesi Başkanı Yüksel Çelik, Komite üyeleri Timur Yüksel, Necmi Çıplak ve Yüksel Bıçakçı tarafından Koçarlı arenasında ki güreşler için ilk çatım gerçekleşti.

İncirliova'dan Ege Bacaksız'ın "Hasırcı" isimli boğası ile Çamköy'den Niyazi Bacaksız'ın "Ağbaş" isimli boğası baş güreşi için ilk çatım yapılan boğalar oldu. - AYDIN