Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek - Son Dakika
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Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek

04.03.2022 10:11
Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek

Koçarlı Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kadınlar buluşması düzenleyecek.

Koçarlı Belediyesi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle kadınlar buluşması düzenleyecek. Gerçekleşecek olan kadınlar buluşması Koçarlı Cumhuriyet Meydanından kortej yürüyüşü ile başlayacak ve ardından Koçarlı Millet Bahçesi'nde devam edecek olan etkinlikte, kadınlar şarkıcı Ebru Bendis'in şarkılarıyla keyifli bir gün geçirecekler.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde de ilçede yaşayan kadınları unutmayan ve göreve geldiği günden bugüne kadar kadınların sosyal ve ekonomik alanda özgürleşmesine önemli katkılar sunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eşi Nazlı Kaplan ve Belediye Meclis Üyelerinin eşlerinin de katkılarıyla gerçekleşecek olan program ile ilçede yaşayan kadınlara unutamayacakları mutlu bir gün daha yaşatacaklar.

Sadece 8 Mart'ın değil her günün kadınların günü olduğunu ifade eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde yaşayan kadınların her alanda kalkınmasını sağlamak amacıyla onların yanında olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Sadece bir gün değil, yılın 365 günü de kadınların günü. Kadınların olduğu her ortamda hayat çok daha güzel ve yaşanılır oluyor. 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle ise ilçemizde yaşayan kadınları bir araya getirerek güzel bir gün geçirmelerine vesile olmak ve bu özel güne bir anlamda biz katmak istedik" diye konuştu.

Başkan Kaplan ayrıca, "Koçarlı Belediyesi tarafından gerçekleşecek olan Kadınlar Günü buluşma programımız 8 Mart Salı günü saat: 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda kortej ile başlayacak, ardından kadınlarımız saat 14.00'da Koçarlı Millet Bahçesi'nde şarkıcı Ebru Bendis eşliğinde özel günün tadını doyasıya eğlenerek çıkartacaklar. İlçemizde yaşayan kadınlarımızın moral depolayacağı buluşmaya tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi. - AYDIN

Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek
Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek
Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koçarlı'da 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel konser düzenlenecek - Son Dakika
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