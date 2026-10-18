Koçarlı'da Kaymakam Taşkın başkanlığında kurum amirleri toplantıda bir araya geldi - Son Dakika
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Koçarlı'da Kaymakam Taşkın başkanlığında kurum amirleri toplantıda bir araya geldi

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Koçarlı\'da Kaymakam Taşkın başkanlığında kurum amirleri toplantıda bir araya geldi
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Koçarlı'da Kaymakam Ramazan Taşkın başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Kurum amirlerinin katıldığı toplantıda kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemi ile hizmetlerin uyum içinde sürdürülmesi ön plana çıktı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kaymakam Ramazan Taşkın başkanlığında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi kapsamında İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı düzenlendi. Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçede görev yapan kurum amirleri katıldı. Kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önem taşıdığı toplantıda, ilçede yürütülen hizmetlerin uyum içerisinde sürdürülmesi ön plana çıktı. Koçarlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Ramazan Taşkın başkanlığında, kurum amirlerimizin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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