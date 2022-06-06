Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı - Son Dakika
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Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı

06.06.2022 17:28
Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı

Kocasinan Belediyesince Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesince Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Kocasinan Belediye Meclisi tarafından faklı kategorilerdeki yarışmalarda dereceye giren toplam 289 öğrencinin 'Kocasinan'ın Yıldızları' çerçevesinde ödüllendirilmesi için mecliste oy birliğiyle karar alındı.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle destek verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle daha fazla vatandaşların yanında yer aldıklarını söyledi. Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında Erkilet Osmangazi, Mithatpaşa, Kavakyazısı, Uğurevler, Saraybosna, Ziyagökalp, Sümer ve Beyazşehir Mahallelerinde imar plan maddeleri görüşüldü. Toplantının gündem maddesinde yer alan Kocasinan'ın Yıldızları ödül töreninde; farklı kategorilerdeki yarışmalarda dereceye giren okullara, öğrencilere ve danışman öğretmenlerine ödüllerinin verilmesi için destek bütçesi oluşturulması ve bu destek bütçesinden verilecek ödüller ile organizasyon giderlerinin karşılanması talebi oy birliğiyle kabul edildi. Eğitime ve öğretime her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; "Öncelikle meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kocasinan bölgesinde bir farkındalık ortaya koyabilmek ve özellikle gençlerimizin daha nitelikli ve daha kaliteli zaman geçirmeleri amaçlayan bir dizi etkinlik düzenledik. Sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerinin daha fazla olduğu bir Kocasinan için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı daha fazla mutlu etmek ve 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' mottosu adı altında buluşturabilenin gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivitelerle yarınlarımızı inşa ediyoruz. Bu çerçevede Kocasinan bölgesinde Kocasinan'ın Yıldızları ve Kocasinan'ın En'leri adı altında yeteneklerin keşfedildiği çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza çocuklarımız büyük bir teveccüh gösteriyor. Ayrıca çocuklarımızın gizli kalmış yeteneklerinin keşfedilmesi noktasında da değerlidir. Böyle yarışmalarla Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın meclis toplantısında alınan kararların şehre ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla toplantı sona erdi. - KAYSERİ

Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı
Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı
Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı
Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı

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Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Haziran ayı meclisi yapıldı - Son Dakika

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