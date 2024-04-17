Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi\'nde halkla buluştu

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Göztepe Mahallesi'nde bölge halkıyla buluşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Göreve geldiğimiz günden beri sokakta vatandaşlarımız ve esnafımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Onların talepleri doğrultusunda çözüm yollarımızı geliştirip hızla harekete geçiyoruz. 111 mahallemize eşit hizmet götürmek için canla başla çalışacağız" dedi.

İzmir'de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, mahallesinde güven tazeleyerek ikinci kez göreve seçilen Göztepe Mahalle Muhtarı Burcu Anbarlı'nın mahalleliyle buluşma etkinliğine katıldı. Bahar şenliği havasında geçen buluşmada, Göztepe Mahallesi sakinleri Başkan Mutlu'yu çiçekler ve alkışlarla karşıladı. Konak Belediyesi'nin ikram araçlarının hazır bulunduğu etkinlikte Başkan Mutlu, yeniden seçilen Muhtar Anbarlı'yı da tebrik etti.

Belediyeyi makamdan değil sokaklardan yöneteceklerini ve Konaklılarla her mahallede bir araya gelerek sorunları birinci elden dinleyeceklerini hatırlatan Başkan Mutlu, "111 mahallemize eşit hizmet götürmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Mutlu sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri sokakta vatandaşlarımız ve esnafımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Onların talepleri doğrultusunda çözüm yollarımızı geliştirip hızla harekete geçiyoruz. Bugün de bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yeniden seçilen muhtarımız Burcu Anbarlı'yı tebrik ediyorum. Seçimlerde bize verdiğiniz büyük destek için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki beş yıl boyunca sizlerle sık sık bir araya gelip sorun ve taleplerinizi dinlemeye devam edeceğiz."