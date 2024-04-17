Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi'nde halkla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi'nde halkla buluştu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi\'nde halkla buluştu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek hizmetlerini anlattı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

17.04.2024 18:29  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe Mahallesi'nde bölge halkıyla buluşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Göreve geldiğimiz günden beri sokakta vatandaşlarımız ve esnafımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Onların talepleri doğrultusunda çözüm yollarımızı geliştirip hızla harekete geçiyoruz. 111 mahallemize eşit hizmet götürmek için canla başla çalışacağız" dedi.

İzmir'de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, mahallesinde güven tazeleyerek ikinci kez göreve seçilen Göztepe Mahalle Muhtarı Burcu Anbarlı'nın mahalleliyle buluşma etkinliğine katıldı. Bahar şenliği havasında geçen buluşmada, Göztepe Mahallesi sakinleri Başkan Mutlu'yu çiçekler ve alkışlarla karşıladı. Konak Belediyesi'nin ikram araçlarının hazır bulunduğu etkinlikte Başkan Mutlu, yeniden seçilen Muhtar Anbarlı'yı da tebrik etti.

Belediyeyi makamdan değil sokaklardan yöneteceklerini ve Konaklılarla her mahallede bir araya gelerek sorunları birinci elden dinleyeceklerini hatırlatan Başkan Mutlu, "111 mahallemize eşit hizmet götürmek için canla başla çalışacağız" dedi.

Mutlu sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden beri sokakta vatandaşlarımız ve esnafımızla bir arada olmaya devam ediyoruz. Onların talepleri doğrultusunda çözüm yollarımızı geliştirip hızla harekete geçiyoruz. Bugün de bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yeniden seçilen muhtarımız Burcu Anbarlı'yı tebrik ediyorum. Seçimlerde bize verdiğiniz büyük destek için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki beş yıl boyunca sizlerle sık sık bir araya gelip sorun ve taleplerinizi dinlemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi'nde halkla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:31:18. #1.11#
SON DAKİKA: Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Göztepe Mahallesi'nde halkla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement