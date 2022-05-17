Konyaaltı Belediyesi'nden İşletmelere Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden İşletmelere Sıfır Atık Eğitimi

17.05.2022 16:49
Konyaaltı Belediyesi'nden İşletmelere Sıfır Atık Eğitimi

Konyaaltı Belediyesi ‘sıfır atık projesi’ kapsamında, Çakırlar Sosyete Pazarı’nda geri dönüşüm eğitimi düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi 'sıfır atık projesi' kapsamında, Çakırlar Sosyete Pazarı'nda geri dönüşüm eğitimi düzenledi.

Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Akdamlar Mahallesi'nde bulunan, halk arasında adı Sosyete Pazarı olarak da bilinen bölgedeki kahvaltı mekanlarının işletmecilerine ve çalışanlarına yönelik çevre eğitimleri düzenledi. Proje kapsamında esnafa, atık yönetimi, atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile iş yerlerindeki tehlikeli atıklar konusunda bilgilendirme yapıldı.

HEM ÇEVREYE HEM EKONOMİYE KATKI

Sıfır atık projesi kapsamında, geri dönüştürülebilir atıkları toplayıp geri dönüştürerek ekonomiye katkı yapmayı amaçladıklarını belirten alanında uzman belediye çalışanları, kamu kurumları öncelikli olmak üzere, okullarda, evlerde ve iş yerlerinde çevre eğitimleri düzenlediklerini söyledi.

Belediye ekipleri,  pazar yerindeki işletmeleri ziyaret ederek, işletme sahipleri ve çalışanlara geri kazanılabilir atıklarla ilgili bilgilendirme yapmaya devam edecek.

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Kaynak: ANKA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Konyaaltı Belediyesi, geri dönüşüm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı Belediyesi'nden İşletmelere Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika


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