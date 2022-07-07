Konyaaltı personeline erken bayram - Son Dakika
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Konyaaltı personeline erken bayram

07.07.2022 13:15
Konyaaltı personeline erken bayram

Konyaaltı Belediyesi, belediye çalışanlarının maaş ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırdı.

Konyaaltı Belediyesi, belediye çalışanlarının maaş ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırdı.

Memur ve sürekli işçilerin maaş ve bayram ikramiyelerini erkenden hesaplarına yatırdıklarını dile getiren Başkan Esen, "Belediyemiz şirket çalışanlarının bayram ikramiyelerini geçen hafta yatırdık. Bugün de mesai arkadaşlarımızın maaşlarını ve bayram harçlıklarını yine bayramdan önce yatırmış bulunmaktayız. Çalışanlarımızın alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Emekçinin yanındayız"

Her zaman emekçilerin yanında olduklarını kaydeden Esen, personelinin gece gündüz demeden çalıştığını söyledi. Çalışanlarının mutlu olmasını önemsediğini ifade eden Esen, "İnsan mutlu olduğu yerde daha verimli çalışır. Biz mesai arkadaşlarımızla bu bağı kurduk ve keyifli bir şekilde çalışıyoruz. Her daim onların daha çok kazanması için çabalıyoruz. Çünkü emek gerçekten en yüce değerlerden biridir" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konyaaltı personeline erken bayram - Son Dakika

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