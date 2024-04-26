Körfez Belediyesi Taşköprü Kültür Evi Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Körfez Belediyesi Taşköprü Kültür Evi Projesi

Körfez Belediyesi Taşköprü Kültür Evi Projesi

Körfez Belediyesi'nin Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı Kültür Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje içerisinde; yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve sanat kursu yer alacak.

26.04.2024 17:47  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Körfez Belediyesi'nin Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı Kültür Evi projesinde çalışmalar devam ediyor.

Körfez Belediyesi'nin Taşköprü kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlattığı Kültür Evi projesinde çalışmalar devam ediyor. Proje içerisinde; yöresel dizayn salonu, örnek Taşköprü ev modeli, sergi alanı ve sanat kursu yer alacak.

Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'in adeta mihenk taşı olan Taşköprülülerin, manavlarımızın geleneklerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla projeye başladıklarını belirterek, "100 yıllık tarihe sahip bu önemli kültüre, tüm gücümüzle sahip çıkacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Körfez Belediyesi, Körfez, Kültür, Yerel Haberler, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfez Belediyesi Taşköprü Kültür Evi Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:59:59. #1.12#
SON DAKİKA: Körfez Belediyesi Taşköprü Kültür Evi Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement