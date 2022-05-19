Korkuteli'nde Sağanak Yağış, 2 Mahallede Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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Korkuteli'nde Sağanak Yağış, 2 Mahallede Su Baskınlarına Neden Oldu

19.05.2022 12:54
Korkuteli'nde Sağanak Yağış, 2 Mahallede Su Baskınlarına Neden Oldu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Dereköy ve Sülekler Mahalleleri'nde taşkınlara neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, personel ve araçlarıyla bölge halkının yardımına koştu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Dereköy ve Sülekler Mahalleleri'nde taşkınlara neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, personel ve araçlarıyla bölge halkının yardımına koştu.

Dereköy ve Sülekler Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış yerleşim yerlerinde tahribata yol açtı. Dolu yağışı sonrası dere taştı, evler ve ahırlar zarar gördü. Taşkın nedeniyle ortalık çamur gölüne dönerken, 48 hayvan telef oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, ASAT, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personel ve araçlarıyla bölge halkının yardımına koştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait araçlar ile çamur ve kalıntılar temizlendi. Gece boyu çalışan ekipler, selin yarattığı olumsuzlukları gidermeye çalıştı.

Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, "Allah bu felaketten daha büyüğünü göstermesin. Ani gelişen dolu ve sağanak yağmur sonrası 48 küçükbaş hayvan telef oldu. Meyve ağaçları ve sebze fidanları zarar gördü. Bazı evler oturulamaz durumda. Bizi yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyemize ve tüm ekiplere teşekkür ediyoruz " dedi.

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Kaynak: ANKA

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