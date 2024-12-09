Köşk Göleti'nde Doğa Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Köşk Göleti'nde Doğa Etkinliği

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Vali Çiftçi, Köşk Göleti'nde doğa yürüyüşü yaparak bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekti.

09.12.2024 17:19
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(ERZURUM) - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve aileleriyle birlikte Yakutiye ilçesi sınırlarında yer alan Köşk Göleti'ne gezi düzenledi. Etkinlikte konuşan Vali Çiftçi, "Erzurum geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal güzelliğe sahip. Köşk Göleti de bunlardan biri. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. İlerleyen günlerde burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız" dedi.

Erzurum'da 2 bin 500 metre rakımda, yer yer 60 metre derinliğe sahip ve 10 kilometre karelik bir alana yayılan Köşk Göleti, yoğun kar yağışına rağmen katılımcılara eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve aileleriyle birlikte Yakutiye ilçesi sınırlarında yer alan Köşk Göleti'ne gezi düzenledi. Bölgenin doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak ve turizme kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, buz tutmuş göletin üzerinde yürüyüş yaptı, soba başında çay içti.

Vali Çiftçi, Erzurum'un doğal ve keşfedilmeyi bekleyen zenginliklerine dikkati çekerek, "Yakutiye ilçemize bağlı Köşk Köyü'nde bulunan Köşk Göleti'ndeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikte ve göl tamamen donmuş durumda. Ocak ayı itibarıyla buz kalınlığının 1 metreye ulaşması bekleniyor. Bu bölgede off-road, ATV gibi doğa etkinlikleri planlıyoruz" dedi.

"Kamp, doğa yürüyüşleri ve sporlarına uygun bir yer"

Köşk Göleti'nin doğa ve kış sporlarına uygunluğuna vurgu yapan Çiftçi, "Erzurum geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal güzelliğe sahip. Köşk Göleti de bunlardan biri. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. İlerleyen günlerde burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız. Tabiat şu anda gayet güzel. Kar yağıyor. Arkamızda güzel bir orman var. Gölet tamamen donmuş durumda. Ben bütün maceraseverleri, doğaseverleri bu eşsiz güzelliği keşfetmek için hem Köşk Göleti'ne hem de ilimizin değişik yerlerine davet ediyorum" diye konuştu.

Etkinlik sırasında, karla kaplı orman ve buzla örtülü gölet ziyaretçilere adeta görsel bir şölen sunarken; bölge, doğa sporları tutkunları için yeni bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Köşk Göleti'nde Doğa Etkinliği - Son Dakika

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