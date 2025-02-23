Yerel

Köy yollarında karla mücadele çalışması sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kentin yüksek kesimlerinde yağan kar sonrası köy yollarında açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Kentte rakımı yüksek bölgelerde kar yağışı sonrası yaşanan olumsuz hava koşulları devam ediyor. Soğuk havanın kent genelinde etkili olduğu bölgelerde karla mücadele başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler köy yollarının ulaşıma açık kalmasıyla birlikte yollarda buzlanma yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, Emirdağ, Sandıklı, İhsaniye ve Bayat'a bağlı köylerde çalışmalarını sürdürüyor.