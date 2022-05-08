Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar - Son Dakika
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Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar

08.05.2022 17:13
Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, kapı kapı gezerek köyde yaşayan kadınların Anneler Gününü kutladı.

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, kapı kapı gezerek köyde yaşayan kadınların Anneler Gününü kutladı.

Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi, Bağrıaçık Mahallesinde yaşayan kadınların tek tek kapılarını çalan gönüllü gençler, Anneler Gününü kutladıkları kadınlara, karanfil verdi. Gönüllüler, "Anneler Günü dolayısıyla köylerde yaşayan annelerimizi mutlu etmek için hazırlıklar yaptık. Kapı kapı dolaşarak karanfil verdik. Çok mutlu oldular. Bizler de onların mutluluğu ile mutlu olduk" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar
Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar
Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar
Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar
Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar

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Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar - Son Dakika


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