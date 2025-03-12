Köylüler Baraj Projesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Yerel

Köylüler Baraj Projesine Tepki Gösterdi

Karabük'te köylüler, içme suyu barajı projesine karşı çıkarak çalışmaların durmasını istedi.

12.03.2025 23:04
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Köylülerden içme suyu barajı tepkisi

KARABÜK - Karabük'te Devlet Su İşleri tarafından yapılacak olan içme suyu barajına köylüler zarar görecekleri gerekçesiyle tepki gösterdiler.

Devlet Su İşleri, Bulak Köyü sınırları içerisinde bulunan Mencilis Mağarası bölgesinde Bulak Barajı Projesi çerçevesinde çalışmalarına başladı.

Yapılacak projeyle hem kendilerinin hem de doğanın zarar göreceğini belirten köylüler bölgeye gelerek çalışmaların devam etmesini engelledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, çalışmalar sırasında köyün içme suyu hatlarına zarar verildiği gerekçesiyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan köy muhtarı Mehmet Günbir, "Burada şuanda adını bilmediğimiz bir projenin çalışması var. Maalesef Bulaklılar yok sayılıp, kanun göz ardı ediliyor. Daha önce burada bir mahkeme kararı var. Bu bölgede Safranbolu'yla Bulakköy arasında 40 yıl sürmüş kesin karara bağlanmış bir mahkeme kararında yok sayarak tabiri caizse gecekondu usulü kimse duymadan iki gün içerisinde burada işlem yapmaya başlamışlar" dedi.

Çalışmalar sırasında köye giden su kanallarının da zarar gördüğünü belirten Günbir, "Şuanda yaklaşık 64 tane ailenin, evin su ihtiyacını karşılayan bir kanal var. Bu kanal da bizim bilgimiz olmadan imha etmek üzereler. Bu kanal eğer ki ilk yağmurda bir tane borumuz oradan çıkarsa onun tamiri uzun sürede yapılabilecek bir durum. O zaman da köy içerisinde çok büyük bir sıkıntımız olacak. Tarım, hayvancılık kuracak" diye konuştu.

Günbir, çalışmanın hukuksuz olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köylüler Baraj Projesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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