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Kronik Hastalık Takibi Kolaylaşıyor

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Dr. Oğuzhan Şahin, yönetmelik değişiklikleri ile kronik hastalıkların erken tespiti ve takibini değerlendirdi.

19.12.2024 13:45
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Uzmanından kronik hastalık takibi değerlendirmesi

Dr. Oğuzhan Şahin:

"Hastalık riski olan kişileri erken tespit etmek ve hastalarımızın hastalıklarını kontrol altında tutmak daha kolay oluyor"

NİĞDE - Altunhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Oğuzhan Şahin; Sağlık Bakanlığı'nın kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı konusundaki yönetmelik değişikliklerini değerlendirdi.

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde hizmet veren Altunhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Oğuzhan Şahin; kronik hastalık takibi ve akılcı ilaç kullanımı uygulamalarına yönelik yaptığı açıklamada ilgili yönetmeliklerde yaptığı değişikliklerin sahadaki uygulamalarını aktardı. Dr. Şahin, "Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerinin kendilerine kayıtlı hastaların hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların ve obezite, kardiyovaskuler risk gibi durumların tarama ve takiplerini yapabilmesi için oluşturduğu hastalık yönetim platformu üzerinden buna yönelik işlemlerimizi yapıyoruz. Bu sayede hastalık riski olan kişileri erken tespit etmek ve hastalarımızın hastalıklarını kontrol altında tutmak daha kolay oluyor" ifadelerine yer verdi. Hedefin; hastaların sağlık hizmetlerine kolay erişimi olduğunu söyleyen Dr. Şahin, akılcı ilaç kullanımı konusunda da bilgilendirme yaptı.

Özellikle kronik hastalıklarda düzenli takiplerin önemine vurgu yaparak, hastaların gerekli sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırıldığını ve aile sağlığı merkezlerinin bu konuda aktif bir rol üstlendiğini söyleyen Şahin; "Yönetmeliğin bir diğer konusu da akılcı ilaç kullanımı. Bu sayede hem hastaların gereksiz ilaç kullanmasının önüne geçiliyor ki bunun hem hastanın sağlığının korunması hem de tedavisinin sadeleştirilerek kolaylaştırılmasına faydaları var. Aile hekimliği mevzuatında geçtiğimiz ay başında bunlara yönelik değişiklikler oldu. Bu değişikliklerle ilgili hem bakanlık hem de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı bizlere gerekli bilgilendirmeleri yaptılar. Çalışmalarımızı yapılan değişikliklere göre yeniden düzenledik ve süreçte herhangi bir aksaklık veya mağduriyet yaşanmadı" ifadelerine yer verdi.

Kronik Hastalık Takibi Kolaylaşıyor
Kaynak: İHA

Oğuzhan Şahin, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kronik Hastalık Takibi Kolaylaşıyor - Son Dakika

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