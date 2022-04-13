Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika

Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

VAN Van'da doğuştan fiziksel engelli Mustafa Beşak (8), sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşayan fiziksel engelli Mustafa Beşak için sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından maddi durumu yerinde olmayan küçük Mustafa için yardım çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine harekete geçen bir hayırsever, küçük Mustafa'ya tekerlekli sandalye gönderdi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan küçük Mustafa ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Küçük Mustafa'nın annesi, kendilerine bu mutluluğu yaşatan sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan'a ve hayırsevere teşekkür etti.