Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika
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Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

13.04.2022 17:16

Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştuVAN Van'da doğuştan fiziksel engelli Mustafa Beşak (8), sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

VAN Van'da doğuştan fiziksel engelli Mustafa Beşak (8), sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Edremit ilçesine bağlı Erdemkent Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşayan fiziksel engelli Mustafa Beşak için sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan' harekete geçti. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve ihtiyaç sahibi birçok aileye umut olan Vanlı Amcan, sosyal medya hesabından maddi durumu yerinde olmayan küçük Mustafa için yardım çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine harekete geçen bir hayırsever, küçük Mustafa'ya tekerlekli sandalye gönderdi. Tekerlekli sandalyesine kavuşan küçük Mustafa ve ailesi büyük sevinç yaşadı. Küçük Mustafa'nın annesi, kendilerine bu mutluluğu yaşatan sosyal medya fenomeni 'Vanlı Amcan'a ve hayırsevere teşekkür etti.

Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu
Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu
Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu

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Engelli, Medya, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçük Mustafa, sosyal medya fenomeninin başlattığı kampanyayla tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika


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