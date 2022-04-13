Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi'ne başarı ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi'ne başarı ödülü

13.04.2022 00:58
Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi'ne başarı ödülü

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi nitelikli sanat eğitimleriyle fark oluşturmaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi nitelikli sanat eğitimleriyle fark oluşturmaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor. GSA bünyesinde 5 yıldır kağıt ince oymacılığı eğitimi alan Saliha Beyza Umurca ve Melek Burak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda, eserleriyle başarı ödülü aldı.

Akademinin bünyesindeki sanat atölyeleri ve kadrosundaki usta öğreticileriyle çocuklar ve yetişkinler için eğitim verdiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Çağdaş, geleneksel ve dijital sanatları bünyesinde bulunduran Güzel Sanatlar Akademimiz, kendine has müfredatı ile her yıl yüzlerce yetenekli öğrenciye, sistemli ve disiplinli bir sanat eğitimi vermeye devam ediyor. Akademinin başarı hikayelerine bir yenisini daha eklemesi bizleri çok gururlandırdı. Bu başarı öğrencilerimizin yeteneklerinin yanı sıra akademideki sanat eğitiminin kalitesinin bir sonucudur. Akademi bünyesinde emek veren ve Küçükçekmece'de kültür-sanatın gelişimine katkı sağlayan tüm eğitmenlere teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

İnce kağıt oymacılığı branşında 2 öğrenciye başarı ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması bu yıl 'gelenekten geleceğe' temasıyla gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan eserler, uzman sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesyonel sanat eğitmenliği yapan Ersin Yıldızhan yönetiminde yarışmaya hazırlanan öğrenciler, akademide 5 yıl ince kağıt oymacılığı eğitimi aldı. Öğrencilerden Melek Burak 'Göç', Saliha Beyza Umurca ise 'Döngü' adlı eseriyle ödüle layık görüldü.

Çocuklar ve yetişkinler için ayrı branşlarda sanat eğitimi

Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde temel sanat eğitimi, ebru, resim, minyatür, tezhip, sanat tarihi, desen tasarımı, Osmanlı Türkçesi, ince kağıt oymacılığı (Katı'), klasik cilt, seramik, hat, kaligrafi, çini, kağıt konservasyonu olmak üzere 15 branşta 361 öğrenciye, çocuklar ve gençler için ise YouTube, güzel Sanatlara hazırlık, çizgi roman, çocuk kitabı resimleme ve illüstrasyon, resim eğitimi, temel animasyon ve modelleme, stop motion, ebru olmak üzere 9 farklı branşta 166 öğrenciye eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan akreditasyon ile akademik bir müfredat uygulanıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bakan Yanık: 'Türk-İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak bilinir' Bakan Yanık: 'Türk-İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak bilinir' Matematik Olimpiyatında Avrupa ikincisi olan Türk öğrenciler yurda döndü Matematik Olimpiyatında Avrupa ikincisi olan Türk öğrenciler yurda döndü

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Turizm, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi'ne başarı ödülü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 02:46:05. #1.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi'ne başarı ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement