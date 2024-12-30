Kulaklı Orman Baykuşu Yuvayı Benimsemiş

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Kulaklı orman baykuşu yıllardır ailesiyle mesken tuttuğu ağaçta yaşıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çam ağacına yuva yapan kulaklı orman baykuşu görenleri şaşırtıyor.

Sorgun'da bir lisenin bahçesinde bulunan çam ağacına yuva yapan kulaklı orman baykuşunun uzun süredir ağaçta yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Lisede görev yapan öğretmenlerin de 6 tane olduğunu ifade ettiği baykuş ailesi, uzun kirpik görünümlü tüyleriyle görenlerin oldukça dikkatini çekiyor.

Dışarıdan müdahale edilmediği takdirde uzun yıllar kendisine yuva olarak belirlediği yerde yaşayan kulaklı orman baykuşu, ağaç renklerine uyumlu görüntüsü sayesinde de kendisine doğal kamuflaj oluşturuyor.