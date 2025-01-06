Kuraklığa Karşı Yeni Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuraklığa Karşı Yeni Proje

Kuraklığa Karşı Yeni Proje

ETÜ, kuraklık stresine dayanıklı yonca için kaktüs bakterilerini araştıran proje geliştirdi.

06.01.2025 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) laboratuvarlarında tarımsal üretimde kuraklığa karşı çözüm arayışına yönelik geliştirilen proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

ETÜ öncülüğünde başlatılan ve TÜBİTAK 1001 programı tarafından desteklenen proje tarımsal üretimde kuraklığa karşı çözüm arayışına yeni bir yaklaşım getirerek yonca bitkisinin kuraklık stresine dayanıklılığını artırmak için kaktüs bitkilerinden izole edilen faydalı bakterilerin kullanımını araştırıyor.

Projenin Yürütücülüğünü ETÜ Fen Fakültesi'nden Doç. Dr. İsmail Bezirğanoğlu yaparken Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ökkeş Atıcı, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Pınar Uysal ve ETÜ'den Dr. Büşra Yazıcılar ile Dr. Merve Şimşek Geyik araştırmacı olarak yer alıyor. Uluslararası iş birliği kapsamında ise National Chung Hsing University'den Prof. Dr. Menghsiao Meng projeye danışmanlık desteği sağlıyor.

Proje ekibi, kaktüslerde doğal olarak bulunan faydalı bakterileri yonca bitkisine uygulayarak, kuraklık stresi altındaki dayanıklılığını artırmayı hedefliyor. Elde edilen bulgular bu yaklaşımın hem çevreye duyarlı hem de tarımsal üretimi destekleyici bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Geliştirilen projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Bezirğanoğlu, projenin tarımda kuraklıkla mücadele için doğal bir çözüm sunma potansiyeli taşıdığını belirterek: "Proje, kimyasal gübrelerin yerine mikrobiyal biyostimülantların kullanımını araştırıyor. Bu biyolojik yöntem, hem çevreye zarar vermeyen bir çözüm sunmayı hem de tarım alanlarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Projemiz henüz araştırma aşamasında olmasına rağmen tarımsal üretimi iyileştirme ve çevreye duyarlı yöntemlerin kullanımını artırma konularında umut veriyor. Elde edilecek sonuçlar, tarım sektörü için yeni fırsatların kapısını aralayabilir. Doğanın sunduğu kaynakları kullanarak sürdürülebilir tarımı desteklemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Teknoloji, erzurum, Güncel, Eğitim, Çevre, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuraklığa Karşı Yeni Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:47 Abhazya’da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti
21:17 “Halkın sorunlarını dinleyin“ diyen vatandaşa Özel’den sert yanıt "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
21:17 ABD’de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:35 İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani’den Bağdat’a ’gizli’ ziyaret İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 16:25:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kuraklığa Karşı Yeni Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.