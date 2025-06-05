Kurban Bayramı Öncesi Bıçakçılarda Yoğunluk

Karaman'da Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda bıçak bileme mesaisi başladı.

Kent merkezindeki çarşı ve pazarda Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Bayram öncesinde bıçaklarını biletmek isteyenlerin uğrak noktası bıçakçılar oldu. Bıçak ustası Murat Silay, "Bayram yaklaşırken yoğunluk olmaya başladı. Bu yıl okullar kapanmadığı için diğer yıllara göre biraz daha sakin geçiyor. Bugün yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Bıçağı ehline biletmeniz lazım, bu işi biz 40 senedir yapmaktayız. Bıçak ve satırın tanesini 30 liraya biliyoruz. Allah bayramı kazasız belasız geçirmeyi nasip etsin" dedi. - KARAMAN