Siirt'in Kurtalan ilçesinde sıcak hava nedeniyle bir kadın baygınlık geçirdi.
İlçenin Dicle Mahallesi'nde aşırı sıcaktan etkilenen bir kadın, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, elini yüzünü suyla yıkamasının ardından kısa sürede kendine geldi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Son Dakika › Yerel › Kurtalan'da Sıcak Hava Kadını Bayılttı - Son Dakika
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