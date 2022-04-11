Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı

11.04.2022 16:09

Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldıBALIKESİR Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 83. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı

BALIKESİR Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 83. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin önemli değerlerinden biri olan Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan, vefatının 83. yıl dönümünde mezarı başında dualar ile anıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreni Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın katılımıyla düzenlendi. Anma töreninde Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mezarına çiçek sunan Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Başkan Orkan, ardından Cihan Pehlivanı'nın mezarı başında katılımcılarla dua ettiler.

Orkan: Kurtdereli Mehmet Pehlivan çok büyük bir değer

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın Dünya ve Türkiye'de Cihan Pehlivanı olarak nam saldığını ve böyle büyük bir değerin anısının şanına yakışır bir şekilde Karesi'de yaşatılıyor olmasının şehir için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Cihan pehlivanı bir pehlivan çıkarttı Kurtdere Köyü. Bu bizler için çok önemli. Dünyaya adını nam salmış bir pehlivan yetiştirdi. Bizde arzu ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ve dönemlerde pehlivanlarımız içinden dünyaya nam salmış güreşçiler yetiştirmek istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ında desteği ile Allah'a şükür Kurtdere'deki güreşlerimizi en iyi, en güzel hale getirdik. Şuan Türkiye'de Kırkpınar'dan ve Elmalı'dan sonra bizde Türkiye'de yağlı güreşlerin Balıkesir'inde kalesi olduğunu göstermiş olduk. İnşallah hayırlısı ile güreşçilerimizden dünyada nam salmış pehlivanlar çıkartacağımızı düşünüyorum" dedi.

Anma törenine Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, mahalle muhtarları, güreşçiler, spor camiası ve vatandaşlar katıldı. Yağlı Güreş Birliğini temsilen Belediye Meclis Üyesi Başar Atikbay'da törene katıldı ve Birlik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına mezara çiçek bıraktı.

Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı
Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı
Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı
Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı
Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı
Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı

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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurtdereli Mehmet Pehlivan mezarı başında anıldı - Son Dakika


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