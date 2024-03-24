Kurtuluş Savaşı\'nda Rahime Kaptan\'ın Anma Programı

Kurtuluş Savaşı döneminde aldığı mühimmatı Karadeniz'den İnebolu'ya taşıyan Rahime Kaptan, ölümünün 60. yıldönümünde Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan mezarı başında dualarla anıldı.
Kurtuluş Savaşı'nda Kastamonu'nun Cide ilçesine erzak, İnebolu ilçesine de cephane taşıyanRahime Kaptan, Kastamonu'nun Cide ilçesinde anıldı. 23 Mart 1964 yılında hayatını kaybeden Rahime Kaptan için Cide ilçe sahilinde bulunan mezarı başında nama programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programında Rahime Kaptan'ın hayatı anlatıldı.
Daha sonra Rahime Kaptan dualalarla anıldı. - KASTAMONU
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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