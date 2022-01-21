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Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu

21.01.2022 16:28
Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla kurulan 'Acil Müdahale Koordinasyon Birimi', 2021 yılında kendisine iletilen 1745 acil talebin 1735'ini çözüme kavuşturdu.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla kurulan 'Acil Müdahale Koordinasyon Birimi', 2021 yılında kendisine iletilen 1745 acil talebin 1735'ini çözüme kavuşturdu. Sorunları gidermede yüzde 98'lik bir başarı elde eden ekiplerin özverili çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinden sonra vatandaş memnuniyeti odaklı projeleriyle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, bünyesinde kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü sayesinde kent genelinde yaşanan sorunları kısa süre içerisinde gideriyor. Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri bünyesindeki tam donanımlı 6 acil müdahale aracıyla, alanında uzman 18 personelin görev yaptığı birime 2021 yılında 1745 acil talep iletildi. Güvercin Masa, whatsapp ihbar hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla ulaştırılan acil taleplerin 1735'i birim tarafından kısa süre içerisinde çözüme kavuşturuldu. 10 talep ise iş programına alındı.

Kent genelinde meydana gelen sorunları en kısa süre içerisinde gidermek için yeni yılda da yoğun mesai yapmaya devam eden Acil Müdahale Koordinatörlüğü Birimi'ne bağlı ekiplerin son adresi Türkmen Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı ile Kadınlar Denizi Mahallesi Baş komiser Yaşar Aykaç ile 12 ve 13'üncü sokaklar oldu. Ekipler, eskiyen kaldırım ve bordür taşlarını kısa süre içerisinde yenileriyle değiştirdi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu
Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu
Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu
Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu
Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu
Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu

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Kuşadası Belediyesi, Ömer Günel, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, 1735 acil talebi çözüme kavuşturdu - Son Dakika


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