Kuşadası Belediyesi'nden miniklere karne hediyesi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi'nden miniklere karne hediyesi

AYDIN - Kuşadası Belediyesi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladı. Programın ilk gününde Erkan Yücel Sahnesi'nde sergilenen "Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı" isimli çocuk oyunu Kuşadalı miniklerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye genelinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısının son ders zili 21 Ocak Cuma günü çaldı. Milyonlarca öğrenci 7 Şubat'a kadar sürecek olan sömestr tatilinin heyecanını yaşamaya başladı. Kuşadası Belediyesi de kentte yaşayan minik öğrencilerin yarıyıl tatillerini keyifli bir şekilde geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenleme kararı aldı. Etkinliklerin ilki Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde gerçekleşti. Program, Yılın Sihirbazı olarak tanınan Ahmet Küçükdoğan'ın interaktif sahne gösterisiyle başladı. Renkli görüntülere sahne olan gösteride minikler, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.

Etkinlik sihirbaz gösterisinin ardından Toprak Sahne oyuncuları tarafından hazırlanan "Asterix ve Oburix Tembelliğe Karşı" isimli çocuk oyunu ile devam etti. Yönetmenliğini Serkan Baştürk'ün yaptığı oyun Kuşadalı miniklerden yoğun ilgi gördü. Oyuncu kadrosunda Ozan Iskır, Emre Öztürk, Dinçer Özata ve Serkan Baştürk'ün yer aldığı oyun Kuşadalı miniklere keyifli anlar yaşattı. Kuşadası Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, 23 Ocak Pazar günü İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenecek olan ritim aletleri yapımı ve çalımı atölyesiyle devam edecek.

(İÜD- UE-OD-Y)