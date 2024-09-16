Kütahya'da 210 Beyaz Baston Bağışı - Son Dakika
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Kütahya'da 210 Beyaz Baston Bağışı

Kütahya\'da 210 Beyaz Baston Bağışı

Avrupa Kütahyalılar Federasyonu, görme engellilere 210 beyaz baston bağışladı, bağımsızlık sembolü.

16.09.2024 15:59
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Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesine 210 adet beyaz baston bağışında bulundu.

Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Gününün görme engelliler için önemli ve anlamlı olduğunu söyleyen Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, "Böyle bir günde bizlerin her zaman yanında olan bugüne kadar desteklerini bizlerden eksik etmeyen Avrupa Kütahyalılar Federasyonumuz biz görme engelliler için bugünü biraz daha özel kılmak için Avrupa'daki Gurbetçiler olarak bir araya gelerek kendi aralarında bir kampanya başlatıp, "Kütahya'da beyaz bastonsuz görme engelli kalmasın" şiarıyla Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubemize Kütahya ilçelerinde ve köylerinde yaşayan, beyaz bastona ihtiyaç duyan görme engellilere ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştirmek üzere 210 adet beyaz baston bağışında bulundular. Bir görme engellinin bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolü olan gideceği yere güvenli bir şekilde tek başına ulaşmasında en büyük yardımcısı olan bu beyaz bastonları derneğimize bağışlayan bu işe öncülük eden başta Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanımız Adil Emsen'e ve yönetim kurulu üyelerine bu güzel hizmette emeği geçen katkı veren bütün Avrupa'daki Gurbetçi hemşerilerimize şahsın derneğim ve bütün görme engelle arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Beyaz bastona ihtiyacı olan bütün görme engelli arkadaşlarımızı derneğimize bekliyoruz. Kütahya'mızda beyaz bastonsuz görme engelli kalmasın" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 210 Beyaz Baston Bağışı - Son Dakika

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