Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı - Son Dakika
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Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı

13.04.2022 00:07

Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı Osmanlı döneminde daha çok sultanların katıldığı camilerde icra edilen Enderun usulü teravih namazı, Kütahya Ulu Camii'nde kılındı.

Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı

KÜTAHYA - Osmanlı döneminde daha çok sultanların katıldığı camilerde icra edilen Enderun usulü teravih namazı, Kütahya Ulu Camii'nde kılındı.

Makamlarla ve ilahilerle zenginleştirilen Enderun usulü teravih namazını Çavdarhisar İlçe Müftüsü Erkan Aksu kıldırdı.

Her 4 rekatta müezzinler tarafından farklı makamlarda ilahiler okundu, imam ise o makamlara uyarak namazı kıldırdı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez, Kütahya Evliya Çelebi Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Karazeybek, Kütahya İl Müftü Yardımcıları Mustafa Karaman ve Tahsin Ekim ile bin 500'e yakın bay ve bayan vatandaş katıldı.

Namaz sonrası vatandaşlar, Enderun usulü teravih namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Enderun usulü teravih, adını Türk musikisinin değişik makamlarında eda edilmesi ve bu makamlarda bestelenen ilahiler ile süslenerek kılınması anlamına geliyor. Bir Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih, klasik Türk musikisinin en önemli ismi olan Itri tarafından tertip edildiği şekliyle, salatu selam ve salat-ı Ümmiyeler eşliğinde can buluyor. Enderun teravihi günümüzde de coşku içerisinde kılınmaya devam ediliyor" dedi.

Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı
Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı
Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı
Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı

YORUMLAR
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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kütahya'da Enderun usulü teravih namazı - Son Dakika


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