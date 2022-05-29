Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı

29.05.2022 12:31
Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı

Kütahya'da atıl vaziyetteki tarihi 'Gavur Hamamı', ahşap kirişlerinin çürümesi nedeniyle yıkıldı.

Kütahya'da atıl vaziyetteki tarihi 'Gavur Hamamı', ahşap kirişlerinin çürümesi nedeniyle yıkıldı.

Rumlar tarafından yapıldığı belirtilen ve kaderine terkedilen tarihi 'Gavur Hamamı' büyük bir gürültüyle yıkıldı. Caddeyi toz bulutu kaplarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri molozlar ile kaplanan yolu kısa sürede tekrar kullanıma açtı. Çeşitli uyarı levhalarının olduğu yapının etrafının 1 hafta önce Kütahya Belediyesi ekiplerince kapatılması ise felaketi önlemiş oldu.

Mahalle sakinleri, hamamın Rumlar tarafından yapıldığını, daha önceleri yıkandıklarını hamamın yıllardır kullanılmadığını belirtti. Vatandaşlar, mahalle için büyük tehlike oluşturduğunu ifade ettikleri yapı için çözüm bulunmasını istediler.

Kayıtlarda tarihi hamamın yapım tarihiyle alakalı ise bilgi bulunmuyor. - KÜTAHYA

Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı
Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı
Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı
Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı
Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı
Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı
Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı

YORUMLAR
500
Düğüncüler sokakta polisle tartıştı! Atılan yumruk sonrası ortalık savaş alanına döndü Düğüncüler sokakta polisle tartıştı! Atılan yumruk sonrası ortalık savaş alanına döndü Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı Amasya'da kargo malzemesi taşıyan tır devrildi: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Kütahya, Rumlar, Polis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Nişantaşı'nda bir kadının kalçasına dokunan sapığa meydan dayağı! Polise teslim edilen zanlıdan "yanlışlıkla dokundum" açıklaması
12:26 FETÖ'cü Enes Kanter'in Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de NATO'ya "Erdoğan'ın sizi sindirmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu
12:21 Evlenmeleri için "Trabzonspor şampiyon olmalı" şartını koşan Tansu ile Ali çifti 6 yıl sonra evlenebildi
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 12:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da tarihi 'Gavur Hamamı' yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement