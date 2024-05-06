Kütahya Emet'te Yağmur Duası Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kütahya Emet'te Yağmur Duası Programı Düzenlendi

Kütahya Emet\'te Yağmur Duası Programı Düzenlendi

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Esatlar Köyü'nde yağmur duası programı düzenlendi. Etkinlikte Kuran-ı Kerim okundu ve İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün konuşması gerçekleştirildi. Program, İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün helalleştirme ve yağmur duasıyla sona erdi.

06.05.2024 11:06
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Kütahya'nın Emet ilçesi Esatlar Köyü'nde yağmur duası programı düzenledi.

Emet İlçe Müftülüğü Vaizi İsmail Hakkı Gül, Esatlar köyü İmam Hatibi Halil İbrahim Karabulut'un katılımıyla gerçekleşen etkinlik Kuranı Kerim okunarak başladı, İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün "Yağmur Duasının İslamdaki Yeri" konulu sohbeti ile devam edildi.

Daha sonra İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün yaptığı helalleştirme ve yağmur duasından sonra yoğun katılımın olduğu program sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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