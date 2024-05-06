Kütahya Emet\'te Yağmur Duası Programı Düzenlendi

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Kütahya'nın Emet ilçesi Esatlar Köyü'nde yağmur duası programı düzenledi.

Emet İlçe Müftülüğü Vaizi İsmail Hakkı Gül, Esatlar köyü İmam Hatibi Halil İbrahim Karabulut'un katılımıyla gerçekleşen etkinlik Kuranı Kerim okunarak başladı, İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün "Yağmur Duasının İslamdaki Yeri" konulu sohbeti ile devam edildi.

Daha sonra İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül'ün yaptığı helalleştirme ve yağmur duasından sonra yoğun katılımın olduğu program sona erdi. - KÜTAHYA