Kütahya Tavşanlı'daki satranç turnuvası kıran kırana mücadeleye sahne oldu - Son Dakika
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Kütahya Tavşanlı'daki satranç turnuvası kıran kırana mücadeleye sahne oldu

22.06.2022 09:05
Kütahya Tavşanlı'daki satranç turnuvası kıran kırana mücadeleye sahne oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen satranç turnuvası kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Turnuva sonunda 2 kategoride dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Kızılay Tavşanlı Şube Başkanı Mümtaz Serdaroğlu, madalya dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Kızılay Haftası'na özel düzenlenen turnuvaya katılanlara teşekkür ederek, "Bu haftaya özel düzenlenen bu turnuva gerçekten bizleri onore etti. Kızılay her geçen gün büyüyen ve gelişen bir gönül köprüsüdür. Bu köprüde gönül ehli olan herkese yer vardır. Kızılay ismi ile turnuva düzenleyip bizleri gururlandıran Türkiye Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi İbrahim Okursoy, Hakem İsmail Tetik, ve Hakem Burcu Alpergun'a teşekkür ederiz" dedi.

Satranç turnuvasının sonunda 14 yaş altı ve açık kategoride dereceye girenlere ödülleri verildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Tavşanlı'daki satranç turnuvası kıran kırana mücadeleye sahne oldu - Son Dakika

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