Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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Yerel

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'dan Yeni Yıl Mesajı

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca\'dan Yeni Yıl Mesajı

Belediye Başkanı Uğur Doğanca, 2025 yılının sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisiyle yeni yıl mesajı yayımladı. 2024'ü geride bırakan Doğanca, yeni yılda önemli projelerle Kuyucak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

31.12.2024 15:07  Güncelleme: 15:08
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Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Doğanca, kutlama mesajında, 2025 yılının tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, "2024 yılını geride bırakırken yeni yılı yeni umutlarla karşılamaya hazırlanıyoruz. Mart ayında yapılan yerel seçimlerde kıymetli vatandaşlarımızın teveccühü ile bu kutsal göreve layık görüldük. 2025 yılında da vatandaşlarımızın bize duyduğu güvene layık olmak için bir an bile boş durmayacağız, hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2025'te Kuyucak için önemli projeleri hayata geçireceğiz. Yeni yılın herkese ailesiyle, yakınları ve sevenleriyle birlikte, sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini dilerim. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği kalkınmış, çağdaş ve demokratik bir Türkiye idealini en üst seviyede gerçekleştirmek için, hep birlikte sorumluluklarımızı yerine getirecek, birlik, beraberlik, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içinde geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca'dan Yeni Yıl Mesajı - Son Dakika
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