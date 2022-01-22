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Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı - Son Dakika

Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı

22.01.2022 12:02
Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı

Kuyucak'ta gerçekleşmiş olan projeleri yerinde ziyaret eden AK Kadınlar, projeler karşısında beğenilerini dile getirdi.

Kuyucak'ta gerçekleşmiş olan projeleri yerinde ziyaret eden AK Kadınlar, projeler karşısında beğenilerini dile getirdi.

Kuyucak Belediyesi, Belenova Sosyal Tesisleri'nde AK Parti'li kadınları ağırladı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, projeler hakkında bilgi verirken, AK Kadınlar, belediye projeleri karşısında hayranlıklarını dile getirdi. Gerçekleştirilen organizasyonda, Ertürk'ün Kuyucak'a kazandırmış olduğu nadide eserleri ziyaret eden AK Kadınlar, yapılan eserlerin Kuyucak halkı için ne kadar güzel yapıtlar olduğunu belirtirken, hayranlıklarını da dile getirdiler.

Yapılan, yapımı devam eden ve yapılması planlanan eserleri AK Kadınlara tanıtan Ertürk "Belediye işi gönül işidir. Biz bu davaya ömrümüzü adadık. Kuyucak halkı bizim için her şeyden önce gelir, gördüğünüz tüm bu yapılan ve yapılacak olan eserler değerli Kuyucak halkı içindir" diye konuştu.

Gerçekleştirilen ziyarete Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün yanı sıra İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Aydın İl Koordinatörü Fatma Kıratlı, Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde ve Kadın Kolları İlçe Başkanları katıldı. - AYDIN

Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı
Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı
Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı
Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı

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Metin Ertürk, Hisarcık, AK Parti, Kuyucak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucak Belediyesi, kadınları ağırladı - Son Dakika


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