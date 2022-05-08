Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz - Son Dakika
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Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz

08.05.2022 17:50
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, ilçe merkezi ve mahallelerdeki evleri gezerek Kuyucaklı kadınların çiçek takdim etti ve Anneler Günü'nü kutladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri, ilçe merkezi ve mahallelerdeki evleri gezerek Kuyucaklı kadınların çiçek takdim etti ve Anneler Günü'nü kutladı.

Aydın genelinde olduğu gibi Kuyucak ilçesinde de Anneler Günü unutulmadı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün talimatıyla harekete geçen belediye personelleri, ilçe genelinde ev ev gezerek anneler çiçek hediye etti. Kuyucaklı kadınların Anneler Günü'nü kutlayan ekipler, başta şehit ve gazi anneleri, özel çocukların anneleri olmak üzere annelere ziyaret gerçekleştirerek, Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün selamını iletti.

Tüm annelerin gününü kutlayan Başkan Ertürk ise yaptığı açıklamasında "Dünyadaki en güçlü sevgi anne sevgisidir. Bizleri dünyaya getiren ve her türlü fedakarlığa göğüs gererek büyüten baş tacı annelerimiz, hayattaki yol göstericimiz ve güvencemizdir. Anneler Günü kutlama programı çerçevesinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personellerimiz mahalle mahalle gezerek şehit ve özel çocuklarımızın anneleri başta olmak üzere merhamet ve özverinin simgesi olan değerli annelerimizin anneler gününü kutladılar. Başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ahirete intikal eden annelerimizi de rahmetle anıyorum. Büyüklerimizin tek isteği anılmak ve unutulmamaktır. Onların hem gönlünü hem hayır dualarını almak bize güç katmaktadır. Sadece bir gün değil her gün onların yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Ellerinde çiçeklerle kapılarında ekipleri gören anneler ise duygulu anlar yaşarken, anlamlı ziyaret ve hediyelerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Başkan Ertürk'e de teşekkürlerini ileten anneler, "Bu anlamlı günde bizi unutmayıp, hatırımızı soranlara ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz
Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz

YORUMLAR
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Metin Ertürk, Anneler Günü, Kuyucak, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuyucak'ta annelere çiçekli sürpriz - Son Dakika


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