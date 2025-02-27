Kuyucak\'ta Parke Döşeme Çalışmaları İncelemeleri Devam Ediyor

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Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ilçede devam eden parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Yeni Mahalle ve Mustafapaşa Mahallesi'nde devam eden parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Doğanca yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, projelerin ilerleyişini değerlendirdi.

İlçe genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının önemine dikkat çeken Başkan Doğanca, "İlçemizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Mahalle ve Mustafapaşa mahallelerimizde başlattığımız parke döşeme çalışmaları, mahallelerimizin çehresini değiştirecek ve vatandaşlarımıza daha modern bir yaşam alanı sunacaktır. Bu çalışmalarımızı ilçemizin her noktasında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN