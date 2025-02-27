Kuyucak'ta Parke Döşeme Çalışmaları İncelemeleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuyucak'ta Parke Döşeme Çalışmaları İncelemeleri Devam Ediyor

Kuyucak\'ta Parke Döşeme Çalışmaları İncelemeleri Devam Ediyor

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Yeni Mahalle ve Mustafapaşa'daki parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan, bu projelerin ilçenin yaşam standartlarını artıracağını belirtti.

27.02.2025 15:10  Güncelleme: 15:13
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Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ilçede devam eden parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Yeni Mahalle ve Mustafapaşa Mahallesi'nde devam eden parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Doğanca yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, projelerin ilerleyişini değerlendirdi.

İlçe genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının önemine dikkat çeken Başkan Doğanca, "İlçemizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Mahalle ve Mustafapaşa mahallelerimizde başlattığımız parke döşeme çalışmaları, mahallelerimizin çehresini değiştirecek ve vatandaşlarımıza daha modern bir yaşam alanı sunacaktır. Bu çalışmalarımızı ilçemizin her noktasında yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak'ta Parke Döşeme Çalışmaları İncelemeleri Devam Ediyor - Son Dakika

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