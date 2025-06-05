Laçin\'den Bayram Mesajı

Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Laçin, hemşehrilerinin ve esnaf camiasının bayramını kutladı.

Başkan Laçin, mesajında, "Manevi duyguların yoğunlaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, dargınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün yüceldiği özel günlerdir. Esnafımız, bu bayramda da vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden gayret gösterecektir. Ekonomik anlamda zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, dayanışma ruhumuzu daha da güçlendirmeli, birbirimize destek olmalıyız, bu vesile ile tüm Patnos'lu hemşehrilerimin ve değerli esnafımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AĞRI