Latif Candan Çankırı Tarım Müdürü Oldu

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Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Latif Candan, görevine başlayarak müdürlük yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar kapsamında Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Latif Candan, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü olarak göreve başladı. Candan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gelişinde il müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Göreve başlamasının ardından müdürlük yetkilileri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Candan, Çankırı'daki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha ileriye taşınması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. - ÇANKIRI