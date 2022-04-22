Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan - Son Dakika
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Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan

22.04.2022 11:36
Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan

Kocasinan Belediyesi tarafından 30 bin metrekare alanda yapılacak olan Lavanta Bahçesi'nde 20 bin fidan toprakla buluştu.

Kocasinan Belediyesi tarafından 30 bin metrekare alanda yapılacak olan Lavanta Bahçesi'nde 20 bin fidan toprakla buluştu.

Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; diğer belediyelere örnek olan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydederek; "Belediye faaliyetleri özellikle bizim için çok geniş bir skalada vatandaşa hizmet etmek olarak çıkıyor karşımıza. Kimi yerde bakıyorsunuz sosyal belediyecilik anlamında farklı çalışmalarla, kimi zaman kentsel dönüşüm ile mahallemizin yenilenmesi, şehrin yeniden inşa edilesi, kimi yerlerde imar çalışmasıyla yeni bir şehrin düzenli bir şekilde imarlaşabilmesi için yapılan çalışmalarla ama bunun dışında şehrimizden de ötede Türkiye'deki farklı belediyelere yapılan faaliyetlerle ilkleri yaşatan bir belediye olarak 7 yıldır ekibimle beraber yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz alan da Osmangazi Mahallesi'nde 38 bin metrekare bir alan yeşillendirilecek. Burası bir şekilde bekliyordu ama gönlümüz bu şekilde durmasına el vermedi. Burası; ortaya konulacak 20 bin tane fidan ile birlikte büyükçe bir lavanta bahçesi olmakla birlikte tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği noktasında inşallah öncülük yapacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar ve programa katılanlar, çocuklarla birlikte fidan dikimini gerçekleştirdi. - KAYSERİ

Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan
Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan
Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan
Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan
Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan
Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan

YORUMLAR
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65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı 65 yaşındaki kadın sağlık çalışanını boğazından yaraladı Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede Başkan Çolakbayrakdar, her gün bir mahallede

Kocasinan Belediyesi, Osmangazi, Kocasinan, Lavanta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Lavanta Bahçesi'ne 20 bin fidan - Son Dakika


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