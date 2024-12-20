Livaneli\'den İlham Verici Konferans

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Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Bir Dilek Yetmez" başlıklı konferans, üniversitenin Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansa, 'Dünya'nın En İyi 50 Öğretmeni Listesi'ne giren ilk Türk öğretmen unvanını taşıyan Dilek Livaneli konuşmacı olarak katıldı. Üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrencinin ilgi gösterdiği etkinlikte Livaneli, köy öğretmenliğinden küresel çapta tanınan bir eğitimciye dönüşen ilham verici yaşam öyküsünü paylaştı. Eğitimde yenilikçi yaklaşımı ve uluslararası başarılarıyla bilinen Livaneli, öğretmenliğin toplumsal dönüşümde oynadığı kritik rolü vurguladı.

Konferansın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aydın, Dilek Livaneli'ye teşekkür belgesi takdim ederek katkılarından dolayı kendisine şükranlarını sundu. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADIYAMAN