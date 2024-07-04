Lojistik Firmaları Suriye\'deki Tırlardan Endişeli Değil

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Lojistik firmaları, Suriye'deki tırlarından endişeli olmadıklarını açıkladı. Olayların daha fazla büyümeyeceğini, sükunetin galip geleceğine inandıklarını belirten firma yetkilileri, "Suriye tarafına mal taşıyan tırlarımızdan endişeli değiliz. Bu olaylar stratejimizi ve bölgeyle olan bağlarımızı koparmaya yetmeyecek" açıklamasında bulundu.

Lojistik firmaları bölgeye olan stratejilerinin değişmeyeceğini dile getirerek olayların sükünetle sona ereceğini ve bölgeye yatırımlarının devam edeceğini dile getirdi. Suriye tarafına mal taşıyan lojistik firmalarından Ergünler Lojistik Sahibi Faysal Ergün, "Oradaki temsilcilerle yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu neticeler verdi. Şu anda tırlarımız sağ salim bir şekilde seferlerine devam ediyor. Bu tür olayları tasvip etmediğimizi bildiriyoruz. Şartlar biraz zorlaşsa da tırlarımız o bölgelere mal taşımaya devam edecek. Sağduyunun galip geleceğine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL