Lojistik Firmaları Suriye'deki Tırlardan Endişeli Değil - Son Dakika
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Lojistik Firmaları Suriye'deki Tırlardan Endişeli Değil

Lojistik Firmaları Suriye\'deki Tırlardan Endişeli Değil

Lojistik firmaları, Suriye'deki tırlarından endişeli olmadıklarını açıkladı. Firma yetkilileri, olayların daha fazla büyümeyeceğine ve sükunetin galip geleceğine inandıklarını belirtti. Lojistik firmaları, bölgeye olan stratejilerinin değişmeyeceğini ve yatırımlarının devam edeceğini dile getirdi.

04.07.2024 11:28
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Lojistik firmaları, Suriye'deki tırlarından endişeli olmadıklarını açıkladı. Olayların daha fazla büyümeyeceğini, sükunetin galip geleceğine inandıklarını belirten firma yetkilileri, "Suriye tarafına mal taşıyan tırlarımızdan endişeli değiliz. Bu olaylar stratejimizi ve bölgeyle olan bağlarımızı koparmaya yetmeyecek" açıklamasında bulundu.

Lojistik firmaları bölgeye olan stratejilerinin değişmeyeceğini dile getirerek olayların sükünetle sona ereceğini ve bölgeye yatırımlarının devam edeceğini dile getirdi. Suriye tarafına mal taşıyan lojistik firmalarından Ergünler Lojistik Sahibi Faysal Ergün, "Oradaki temsilcilerle yapmış olduğumuz görüşmeler olumlu neticeler verdi. Şu anda tırlarımız sağ salim bir şekilde seferlerine devam ediyor. Bu tür olayları tasvip etmediğimizi bildiriyoruz. Şartlar biraz zorlaşsa da tırlarımız o bölgelere mal taşımaya devam edecek. Sağduyunun galip geleceğine inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Suriye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lojistik Firmaları Suriye'deki Tırlardan Endişeli Değil - Son Dakika

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