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Londra'nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı - Son Dakika

Londra'nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı

19.02.2022 00:58
Londra'nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi Big Ben'de restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi Big Ben'de restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1859 yılında inşa edilen ve kentin en önemli tarihi simgelerinden biri olan saat kulesi Big Ben'in 4 yılın ardından yeniden çanlarını çalması bekleniyor. 2017 yılında son kez çanları çalınan tarihi saat kulesinde 4 yıl boyunca yürütülen restoranlar çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Kulenin restorasyon çalışmaları için 30 milyon sterlinden fazla bir bütçe ayrılırken saatin mekanizmasının bozulmasını engelleme, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İspanya'dan turistik ziyaret için gelen Maria ise Big Ben saat kulesini ilk defa gördüğünü dile getirirken "Ben Turistim. İlk defa Big Ben'i görüyorum. Şuan da restorasyon çalışması içerisinde olduğu için ilgimi çekmiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl açılması planlanan kulenin restorasyonunda Covid-19 salgını nedeniyle aksamalar yaşanmasının ardından bu yıl içerisinde dış cephesine kurulan, çalışma ve bakım ünitelerinin kaldırılarak yeniden açılması planlanıyor. - LONDRA

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Big Ben, England, Londra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Londra'nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı - Son Dakika


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