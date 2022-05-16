Lüleburgaz'da Ayçiçekleri Halk İçin Ekildi - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesi, belediyeye ait 380 dekar büyüklüğündeki tarımsal araziye, ayçiçeği ekimi yaptı. 75 ton rekoltenin beklenin beklendiği ayçiçeklerinden elde edilecek yağlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak. Üretimle ilgili konuşan Başkan Murat Gerenli, "Tarımsal üretimin öneminin arttığı bugünlerde belediyemize ait bir karış toprağımızı boş bırakmıyor, halkımız için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için buğday ekiminin ardından ayçiçeği ekimine de başladı. Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamda Yeni Mezarlık mevkiinde bulunan 380 dekarlık tarımsal arazisine ayçiçeği ekti. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediyeye ait bir karış toprağın dahi boş bırakılmadığını söylerken, Lüleburgaz Belediyesi Tarımsal Hizmet Uzmanı Necmi İnci de ayçiçeği ekimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"75 TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Necmi İnci, "Bu sezon 380 dekar alanda ekim yapmayı planlıyoruz. Bu planlama sonucunda 75 ton civarında ayçiçek rekoltesi bekliyoruz. Bunun haricinde sezona bu şekilde devam ederek buğdaylarımızı ekmiştik. Şimdi de ayçiçeklerimizi ekerek, pandemi dönemi ve pandemi sonrasındaki gıda ile ilgili olumsuzlukları yaşamamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

BUĞDAYDA HASAT HAZİRAN SONU

Tüm bunlarla birlikte bu sezon başında gerçekleştiren buğday ekiminde hasadın Haziran sonunda olacağını söyleyen İnci, "Ekmiş olduğumuz buğdaylarımızın durumu yağışlardan dolayı çok iyi durumda. Buğdayın Haziran sonu itibarıyla hasadını gerçekleştirerek 30 ton civarında rekolte elde etmeyi bekliyoruz. Buğdayımızı un fabrikalarına teslim edeceğiz. Alacağımız unu da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız" diye konuştu.

"BİR KARIŞ TOPRAĞIMIZI BOŞ BIRAKMIYORUZ"

Lüleburgaz Belediyesi'nin bütün tarımsal arazilerini halkı için kullandığını vurgulayan Başkan Gerenli de "Tarımsal üretimin öneminin arttığı bugünlerde belediyemize ait bir karış toprağımızı boş bırakmıyor, halkımız için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Ekilen ayçiçeklerinin hasat çalışması, Eylül ayının ortasında yapılacak. Ayçiçeklerinden elde edilecek yağlar ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilecek.