Mahalle camiinde çocuklara Ramazan etkinliği - Son Dakika

Mahalle camiinde çocuklara Ramazan etkinliği

Çocuklara teravih namazı sonrası Osmanlı macunu ikram edildi

KARABÜK - Karabük'te 5000 Evler Merkez Camisi'nden, ramazan etkinlikleri içinde teravih namazına gelen çocuklara Osmanlı macunu, cemaate ise Osmanlı şerbeti ikram edildi.

5000 Evler Merkez camii imamı Hüseyin Lütfi Ersoy ve diğer hocalar ile cemaatin öncülüğünde Ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor.

Merkez camii hocaları öncülüğünde cemaat-dernek işbirliği ile gerçekleştirilen Ramazan Şenlikleri 7'den 70'e büyük beğeni topluyor. Her hafta belirli günlerde düzenlenen etkinlikte, teravih namazına gelen çocuklar ile cami cemaatine namazın ardından Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Öte yandan cami bahçesini dolduran çocukların tamamına Osmanlı macununun yanı sıra kitap da hediye edildi. Çocuklarıyla birlikte bu heyecanı yaşayan veliler ve cami cemaati yapılan çalışmalardan ve etkinliklerden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Merkez cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, geçen hafta 250 çocuğa pamuk şekeri ikramı ile ramazan etkinliklerini başlattıklarını, bu hafta da Osmanlı macunu ve şerbeti ikramında bulunduklarını söyledi.

Ersoy, Ramazan ayı dolayısıyla sosyal ve dini etkinlikler de düzenlediklerini ifade ederek, "Çocuklarımıza ve cemaatimize yönelik çeşitli etkinliklerimiz var. Ramazan bayramına kadar yoğun katılım ve ilginin olduğu bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Bu etkinlikler çocuklarımızı cami ile iç içe getirebilmek ve aynı zamanda toplumun merkezi haline getirmek için bir dostluk kuruyoruz." dedi.