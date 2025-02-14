Mahkeme Engelli Tanığı Evinde Dinledi - Son Dakika
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Mahkeme Engelli Tanığı Evinde Dinledi

Mahkeme Engelli Tanığı Evinde Dinledi

Mahkeme, engelli tanık Cevdet Işık'ın evinde duruşma yaparak, ifade alındı.

14.02.2025 14:59
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde sol kolu ve bacakları protez olarak hayatını idame ettiren Cevdet Işık tanık olduğu davanın Hınıs Ağır Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasına gelemeyince mahkeme başkanı, mahkemeyi engelli vatandaşın evine taşıdı.

Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci, beraberine zabıt katibi ve mahkeme mübaşirini de alarak, davanın aydınlanması için sol kolu ve bacakları protez olarak hayatını idame ettiren fiziksel engelli tanık Cevdet Işık'ın ikametine gitti. Tanığın yaşadığı evde yapılan duruşmada ilgilinin hasta yatağında beyanı alındı.

Verilen hizmetten çok memnun kalan tanık Işık, engelli olması ve sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gidemediği için eve gelen Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mine Cebeci ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.

Mahkeme Başkanı da engelli vatandaşa Allah'tan hayırlı şifalar temennisinde bulunarak tamamlanan işlemlerin ardından Hınıs Adliyesine döndü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mahkeme Engelli Tanığı Evinde Dinledi - Son Dakika

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