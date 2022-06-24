Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi - Son Dakika
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Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi

24.06.2022 14:11
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçti.

Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi de katılıyor. Camide adım atacak yer kalmazken, binlerce kişi de töreni dışarıdan takip ediyor. Beykoz'daki evinden alınan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi camiye getirildi. Öte yandan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ın oturduğu tabure kaydı. Kahraman, yanındakinin desteğiyle düşmekten son anda kurtuldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'ne getirildi - Son Dakika
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