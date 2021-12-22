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Malazgirt Kaymakamı Demirer şehit ailelisini ziyaret etti - Son Dakika

Malazgirt Kaymakamı Demirer şehit ailelisini ziyaret etti

22.12.2021 11:13
Malazgirt Kaymakamı Demirer şehit ailelisini ziyaret etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı Adaksu köyünde ikamet eden şehit ailelerinden Özsubaşı ailesini ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ilçeye bağlı Adaksu köyünde ikamet eden şehit ailelerinden Özsubaşı ailesini ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mustafa Kara ve Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Yakut Bozkurt ile Adaksu köyüne giden Kaymakam Demirer, 1992 yılında Iğdır'da vatani görevini yaptığı sıra PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Er Mehmet Zeki Özsubaşı'nın ağabeyi Mümin, babası Enver ve annesi Kemaliye Özsubaşı'yla bir araya geldi. Şehit ailesi ile sohbet eden, sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Kaymakam Demirer, "Yaz kış demeden şehit ailelerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin ailelileri, bize şehitlerimizin birer emanetidir. Bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Biz de bu gün gününde şehit evladınızın yerine babasının ellerinden öpmeye geldik. Şehit ailelerimiz kendilerini asla yalnız hissetmesin, Taleplerini her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demirer'e teşekkür eden baba Enver Özsubaşı da oğlunun 1992'de şehit olduğunu anımsatarak, "Kaymakamımız her daim şehit ailelerine sahip çıkıyor. Kaymakamımız bugün bizleri bu kış ayında ziyaret etti. Şehit evladım Mehmet Zeki Özsubaşı'nın yerine beni ziyaret ettiğini söyledi. Beni çok mutlu etti" dedi. - MUŞ

Malazgirt Kaymakamı Demirer şehit ailelisini ziyaret etti
Malazgirt Kaymakamı Demirer şehit ailelisini ziyaret etti

Malazgirt, Hisarcık, Şehit, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malazgirt Kaymakamı Demirer şehit ailelisini ziyaret etti - Son Dakika


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